На Киевщине во время движения загорелся автомобиль — видео

На трассе Киев – Ковель загорелся автомобиль Ford Scorpio прямо во время движения.

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На трассе Киев — Ковель возле Макарова загорелся автомобиль Ford Scorpio прямо во время движения. Пожар удалось оперативно ликвидировать благодаря действиям патрульных и неравнодушных водителей, сообщила полиция Киевской области.

Инспекторы патрульной полиции заметили возгорание и сразу остановились. Они вызвали спасателей и начали тушить огонь огнетушителем из служебного автомобиля. Когда огнетушитель закончился, на помощь пришли другие участники дорожного движения — передали свои огнетушители, что позволило остановить распространение огня до прибытия пожарных.

Благодаря быстрым и слаженным действиям никто не пострадал.

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