В Одесской области демонтировали памятник Пушкину, фото

В Болграде был демонтирован памятник Александру Пушкину.

Фото: Болградский горсовет

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В городе Болград Одесской области был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил Болградский городской совет.

"Во исполнение закона о деколонизации, в городе Болград демонтирован памятник поэту Александру Пушкину, который признан содержащим символику имперской политики. Работы были проведены силами коммунального предприятия "Горводоканал" с привлечением собственной техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исполнительный комитет Болградского городского совета еще в сентябре 2024 принял решение о демонтаже памятника.

Фото: Болградский горсовет

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