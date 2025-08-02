На Київщині під час руху спалахнув автомобіль — відео

На трасі Київ — Ковель загорівся автомобіль Ford Scorpio просто під час руху.

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На трасі Київ — Ковель поблизу Макарова загорівся автомобіль Ford Scorpio просто під час руху. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати завдяки діям патрульних та небайдужих водіїв, повідомила поліція Київщини.

Інспектори патрульної поліції помітили займання й одразу зупинилися. Вони викликали рятувальників і почали гасити вогонь вогнегасником зі службового авто. Коли засіб вичерпався, на допомогу прийшли інші учасники дорожнього руху — передали свої вогнегасники, що дозволило зупинити поширення вогню до прибуття пожежників.

Завдяки швидким та злагодженим діям ніхто не постраждав.

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