В Киеве взялись за водителей, которые останавливаются на полосе общественного транспорта — фото

Патрульная полиция активизировала контроль над нарушителями ПДД.

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Патрульная полиция Киева штрафует нарушителей правил дорожного движения в столице, в частности за остановку и стоянку на полосе общественного транспорта. По словам полиции, ежедневно фиксируются нарушения — водители игнорируют требования знака 5.11 и блокируют движение маршрутных транспортных средств.

«Мы оперативно реагируем на нарушения и привлекаем к ответственности водителей, которые пренебрегают ПДД», — сообщают в полиции.

Согласно п. 17.1 Правил дорожного движения Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

За это предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 680 гривен.

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