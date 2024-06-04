В Мексике застрелили мэра города Котиха через сутки после выборов

Нападавший выпустил в Йоланду Санчес по меньшей мере 20 пуль.

В Мексике, через сутки после завершения выборов, была убита Йоланда Санчес Фигероа, мэр города Котиха. Об этом сообщает El Financiero.

По предварительной информации, нападавший выпустил в Санчес по меньшей мере 20 пуль. Ранее она получала угрозы от картеля Jalisco Nueva Generación, который действует в западном регионе Мичоакан.

Убийство Иоланды Санчес произошло через 24 часа после выборов 2 июня. Прокуратура Мичоакана начала расследование для определения виновных.

Ранее во время политического митинга был застрелен кандидат в мэры Хорхе Уэрта Кабрера. И он стал 37-ым участником выборов, убитым в этом избирательном сезоне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.