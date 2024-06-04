Верховная Рада поддержала повышение цен на горючее

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении акциза на горючее.

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о повышении стоимости горючего. А именно законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу 11256-2, зарегистрированный в парламенте 29 мая 2024 года.

В проекте путем внесения изменений в пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 НК предложено установить на основные виды горючего следующие ставки акцизного налога:

на бензины – 359 евро за 1000 л,

на газойле (дизельное горючее) – 330 евро за 1000 л,

на сжиженный газ – 70 евро за 1000 литров.

В то же время новым п. 48 подраздела 5 раздела ХХ «Переходные положения» ПК установлен график ежегодного увеличения таких ставок, который будет включать следующие этапы: с 1 июля по 31 декабря 2024 (включительно); с 1 января по 31 декабря 2025 (включительно); с 1 января по 31 декабря 2026 (включительно); с 1 января по 31 декабря 2027 (включительно); с 1 января 2028 года.

Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке к нему, является «приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС»

Также в изменениях в подпункте 215.3.1 пункта 215.3 статьи 215 НКУ для промежуточных продуктов увеличен размер ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть на уровне размера действующей ставки на вина и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные). Предусмотрено, что указанная норма вступает в силу первого числа третьего месяца, следующего за днем ​​вступления в силу этого закона, учитывая сроки для заказа и изготовления марок акцизного налога для маркировки этих алкогольных напитков.

Напомним, Верховная Рада 4 июня проголосовала в первом чтении законопроект 11090 о повышении акцизного налога и, соответственно, цен на табачные изделия.

Он предполагает, что акцизный налог на сигареты привязывается к евро, а не гривне. В 2025 году акциз вырастет на 23%, а затем 2016-2028 будет по +5%.

Автор: Наталья Мамченко

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