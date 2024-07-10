Мы не будем вовлечены в избранную путиным войну, - глава Пентагона Ллойд Остин

Министр обороны США подчеркнул, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против рф.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США не собираются вступать в избранную путиным войну, но будут сохранять свою поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону и сдерживание НАТО", - сказал он на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО.

По словам главы Пентагона, после вторжения рф в Украину НАТО стало "больше, чем когда-либо".

Он напомнил, что союзники в Финляндии и Швеции увеличили количество членов Альянса до 32-х.

"И не ошибайтесь: война путина не результат расширения НАТО. путинская война - причина расширения НАТО", - заявил Ллойд Остин.

Также он подчеркнул, что США будут углублять сотрудничество в поддержку самообороны Украины.

"Сегодня президент Джо Байден вместе с премьер-министрами Нидерландов и Дании с гордостью объявляет, что передача F-16 официально начата, и Украина будет летать на F-16 этим летом", - добавил глава Пентагона.

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