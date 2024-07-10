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Кабмин поручил усовершенствовать обнародование в интернете информации о деятельности исполнительной власти с участием общественных организаций

20:02, 10 июля 2024
Общественные организации должны провести исследования по доступности официальных веб-сайтов органов исполнительной власти, а также провести мониторинг информационного наполнения официальных веб-сайтов органов исполнительной власти.
Кабмин поручил усовершенствовать обнародование в интернете информации о деятельности исполнительной власти с участием общественных организаций
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Распоряжением Кабмина от 9 июля 2024 г. №636-р внесены изменения в План мер до 2024 года по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2021—2026 годы, утвержденному распоряжением КМУ от 14 февраля 2023 г. №160.

Следует отметить, что в соответствии с этим распоряжением Правительства, принятого в феврале 2023 года, Минкульт до августа 2023 года при участии общественных организаций «Центр демократии и верховенства права», «Украинский независимый центр политических исследований», «Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания «Единение» и Тренингово-консультационного центра по доступу к информации должны были разработать проект акта Кабмина по усовершенствованию порядка обнародования в Интернете информации о деятельности органов исполнительной власти.

Индикатором выполнения до августа 2023 г. этой задачи было «разработан проект акта КМУ о внесении изменений в Порядок обнародования в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти, утвержденного постановлением КМУ от 4 января 2002 г. №3». В качестве «ожидаемого результата» была указана унифицированная структура официальных веб-сайтов органов исполнительной власти, расширенный перечень информации, которая должна на них обнародоваться, а также возможность каждому пользователю не более чем в три клика получить необходимую и актуальную информацию.

До декабря 2023 г. данный акт должен был принят Кабмином.

Кроме того, до апреля 2023 года МКИП вместе с ОО «Центр демократии и верховенства права» должны были усовершенствовать процедуры доступа к публичной информации в части усиления государственного контроля в соответствующей сфере, надлежащей ответственности распорядителей информации; расширения перечня публичной информации, подлежащей обнародованию распорядителями такой информации и т.п.

Вместе с тем, распоряжением 9 июля 2024 г. Кабмин внес изменения в сроки и ожидаемые результаты.

Теперь вместо разработки проекта акта речь идет о «разработке рекомендаций по усовершенствованию порядка обнародования в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти», а срок перенесен на декабрь 2024 года.

Также в соответствии с изменениями МКИП и общественными организациями «Центр демократии и верховенства права», «Украинский независимый центр политических исследований», Тренингово-консультационный центр по доступу к информации, другие институты гражданского общества проведение исследования относительно доступности официальных вебсайтов органов исполнительной власти, а также провести мониторинг информационного заполнения официальных вебсайтов органов исполнительной власти.

Автор: Наталья Мамченко 

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