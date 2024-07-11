Командировки заместителям руководителей ЦОИВ в рамках переговоров с ЕС и взаимодействия с НАТО будет согласовывать Ольга Стефанишина

Решение о служебной командировке за границу заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и взаимодействии с НАТО будет принимать Ольга Стефанишина.

Кабмин внес изменения в постановления «Об усовершенствовании порядка осуществления служебных командировок за границу» №698 и «Об утверждении Порядка подготовки проектов директив, указаний и технического задания для участия в мероприятиях международного характера и отчетов по их результатам» №903.

В частности, устанавливается, что решение о служебной командировке за границу принимается в отношении первого заместителя и заместителей министров, первого заместителя и заместителей Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, государственных секретарей министерств, заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти, Председателя, первого заместителя, заместителей и государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины, председателей областных, Киевской городской государственных администраций и их заместителей в случае командировки в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и взаимодействии с НАТО — Вице-премьер-министром Украины, к компетенции которого отнесены вопросы европейской и евроатлантической интеграции. То есть соответствующее решение будет принимать Ольга Стефанишина.

Напомним, что к центральным органам исполнительной власти со специальным статусом относятся НАБУ, НАПК и АРМА. К другим ЦОИВ относится Бюро экономической безопасности.

Также изменения устанавливают, что согласованный МИД проект указаний для участия в заседании Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, в том числе Комитета ассоциации в торговом составе, их подкомитетов, а также диалогов Украина — ЕС, участия в мероприятиях в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС утверждается вице-премьер-министром Украины, в компетенцию которого отнесены вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», нового директора Бюро экономической безопасности будет выбирать комиссия, где у международных экспертов будет решающий голос.

Также мы писали, что аудит НАБУ будет проведен до конца сентября 2024 года – МВФ назвало новые условия для Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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