Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Командировки заместителям руководителей ЦОИВ в рамках переговоров с ЕС и взаимодействия с НАТО будет согласовывать Ольга Стефанишина

07:40, 11 июля 2024
Решение о служебной командировке за границу заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и взаимодействии с НАТО будет принимать Ольга Стефанишина.
Командировки заместителям руководителей ЦОИВ в рамках переговоров с ЕС и взаимодействия с НАТО будет согласовывать Ольга Стефанишина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в постановления «Об усовершенствовании порядка осуществления служебных командировок за границу» №698 и «Об утверждении Порядка подготовки проектов директив, указаний и технического задания для участия в мероприятиях международного характера и отчетов по их результатам» №903.

В частности, устанавливается, что решение о служебной командировке за границу принимается в отношении первого заместителя и заместителей министров, первого заместителя и заместителей Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, государственных секретарей министерств, заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти, Председателя, первого заместителя, заместителей и государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины, председателей областных, Киевской городской государственных администраций и их заместителей в случае командировки в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и взаимодействии с НАТО — Вице-премьер-министром Украины, к компетенции которого отнесены вопросы европейской и евроатлантической интеграции. То есть соответствующее решение будет принимать Ольга Стефанишина.

Напомним, что к центральным органам исполнительной власти со специальным статусом относятся НАБУ, НАПК и АРМА. К другим ЦОИВ относится Бюро экономической безопасности.

Также изменения устанавливают, что согласованный МИД проект указаний для участия в заседании Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, в том числе Комитета ассоциации в торговом составе, их подкомитетов, а также диалогов Украина — ЕС, участия в мероприятиях в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС утверждается вице-премьер-министром Украины, в компетенцию которого отнесены вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», нового директора Бюро экономической безопасности будет выбирать комиссия, где у международных экспертов будет решающий голос.

Также мы писали, что аудит НАБУ будет проведен до конца сентября 2024 года – МВФ назвало новые условия для Украины.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов – Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда

Председатель Комитета ВР Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда напомнила, что продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов.

Счетная палата рекомендует определить понятие добропорядочности судьи в законе и сократить сроки рассмотрения жалоб на судей

Как отмечает Счетная палата, присутствовавший на заседании глава ВСП Григорий Усик подтвердил наличие выявленных Счетной палатой недостатков и отметил, что аудит будет полезен и для совершенствования работы ВСП, и для государства в целом.

Адвокат ознакомился с материалами уголовного производства, а осужденный нет: Верховный Суд объяснил, будет ли это считаться надлежащим ознакомлением

Верховный Суд объяснил, считается ли надлежащим ознакомлением с материалами производства ознакомление с ними только адвоката и непознакомление с ними самого осужденного.

Верховный Суд: Для получения статуса члена семьи погибшего военнослужащего, умершего в результате полученного во время службы заболевания, необходимо установить связанность заболевания с пребыванием на фронте

Для получения статуса «члена семьи погибшего» военнослужащего скончавшегося в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, необходимым условием является установленная связанность заболевания умершего военнослужащего с пребыванием на фронте или получением заболевания в период прохождения военной службы – Верховный Суд.

Общественным организациям, получающим иностранные гранты, не понравилась публикация приказа Госсекретаря КМУ о том, что их могут забронировать на 100%

Приказ о бронировании общественных организаций, получающих иностранные гранты, существует, но руководители этих ОО утверждают, что не воспользовались этим в полной мере

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва