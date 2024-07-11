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Відрядження заступникам керівників ЦОВВ в рамках переговорів з ЄС та взаємодії з НАТО буде погоджувати Ольга Стефанішина

07:40, 11 липня 2024
Рішення про службове відрядження за кордон заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади в рамках переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та взаємодії з НАТО буде приймати Ольга Стефанішина.
Відрядження заступникам керівників ЦОВВ в рамках переговорів з ЄС та взаємодії з НАТО буде погоджувати Ольга Стефанішина
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Кабмін вніс зміни до постанов «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон» №698 і «Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами» №903.

Зокрема, встановлюється, що рішення про службове відрядження за кордон приймається щодо першого заступника та заступників міністрів, першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, Голови, першого заступника, заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів обласних, Київської міської державних адміністрацій та їх заступників у разі здійснення відрядження в рамках переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та взаємодії з НАТО — Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції. Тобто, відповідне рішення буде приймати Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, що до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом відносяться НАБУ, НАЗК та АРМА. До інших ЦОВВ відноситься Бюро економічної безпеки.

Також змінами встановлюється, що погоджений МЗС проект вказівок для участі у засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, їх підкомітетів, а також діалогів Україна — ЄС, участі у заходах в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС затверджується віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Автор: Наталя Мамченко

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