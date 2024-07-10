Удар по «Охматдиту»: помер хлопчик, який був у реанімації під час ракетної атаки

Помер хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації «Охматдиту».

Фото: МВС

У лікарні помер маленький хлопчик, який 8 липня, під час ракетної атаки рф, знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня", - повідомив Ляшко.

За словами міністра, загинув хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Після обстрілу його було транспортовано до однієї з лікарень Києва.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

На момент російського ракетного удару в «Охматдиті» було 627 дітей.

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів

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