Удар по «Охматдету»: умер мальчик, находившийся в реанимации во время ракетной атаки

Умер мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации «Охматдета».

В больнице умер маленький мальчик, который 8 июля во время ракетной атаки рф находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета". Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"К сожалению, есть первая детская жертва среди пациентов, которые находились в НДСЛ "Охматдет" во время террористической атаки 8 июля", - сообщил Ляшко.

По словам министра, умер мальчик, который на момент удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации. После обстрела он был транспортирован в одну из больниц Киева.

Напомним, что 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.