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Верховный Суд объяснил, можно ли членов МСЭК осудить за получение взятки в понимании примечания к статье 369-2 УК

09:20, 11 июля 2024
Председатель и члены МСЭК являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, в понимании примечания к статье 369-2 УК о злоупотреблении влиянием – Верховный Суд.
Верховный Суд объяснил, можно ли членов МСЭК осудить за получение взятки в понимании примечания к статье 369-2 УК
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Поскольку медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) является специальным учреждением системы здравоохранения, призванным осуществлять функции государства в части установления инвалидности определенному лицу, то как председатель, так и члены медико-социальных экспертных комиссий, принимая решение от имени такой комиссии являются лицами, уполномоченными на выполнение функций страны в понимании примечания к ст. 369-2 УК. Об этом указал в постановлении от 21 мая 2024 года Верховный Суд по делу №686/8627/22.

Обставини справи

Голова медико-соціальної експертної комісії, службова особа, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі співучасником, на території лікарні, отримали від особи для себе неправомірну вигоду у сумі 1100 доларів США за здійснення впливу на членів МСЕК з метою прийняття рішення про встановлення особі ІІ групи інвалідності.

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 369-2 КК у зв’язку з недоведеністю у її діях складу кримінального правопорушення. Апеляційний суд скасував цей вирок і ухвалив новий, яким визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 369-2 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що апеляційний суд безпідставно визнав засудженого службовою особою, оскільки рішення щодо встановлення громадянам групи інвалідності приймається колегіально усіма членами МСЕК і відсутня будь-яка підпорядкованість членів МСЕК голові цієї комісії та залишив поза увагою те, що голова і члени МСЕК є працівниками (лікарями) комунальних закладів охорони здоров’я та не є у розумінні примітки до ст. 369-2 КК особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін вирок апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС вказує, що для кримінально правової оцінки дій особи за ч. 2 ст. 369-2 КК необхідно встановити можливість суб’єкта цього діяння потенційно здійснити вплив на інших осіб, у здійсненні якого зацікавлений той, хто передає неправомірну вигоду.

У цьому провадженні обвинуваченому інкримінувалося одержання неправомірної вигоди спільно зі співучасником за здійснення засудженим впливу на членів МСЕК щодо прийняття позитивного рішення про надання особі ІІ групи інвалідності. Саме таку інформацію не повідомляв співучасник особі. І співучасник, і особа, якій мала бути встановлена інвалідність, були обізнані про те, що обвинувачений обіймає посаду голови медико-соціальної експертної комісії, і що рішення про встановлення групи інвалідності приймається саме членами комісії, а не обвинуваченим одноособово.

Твердження захисників про те, що голова і члени МСЕК є працівниками (лікарями) комунальних закладів охорони здоров’я та не є у розумінні примітки до ст. 369-2 КК особами, уповноваженими на виконання функцій держави, були предметом ретельного дослідження суду апеляційної інстанції, який належним чином їх розглянув, визнав ці доводи неспроможними, навів обґрунтовані мотиви своїх висновків шляхом аналізу низки нормативно-правових актів, якими на законодавчому рівні визначено статус і діяльність усіх без виключення МСЕК, у тому числі й МСЕК, які здійснюють державну політику у сфері встановлення ступеня стійкого обмеження життєдіяльності, групи інвалідності, причини і часу їх настання тощо (Закону «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV).

Апеляційним судом проаналізовано зміст Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого Постановою КМУ від 22.02.1992 №83, відповідно до якого МСЕК перебувають у віданні МОЗ, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

На підставі вищенаведеного апеляційний суд дійшов висновку про те, що як голова, так і члени МСЕК є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Факт встановлення особі групи інвалідності є юридично значущим і тягне за собою багато правових наслідків як соціального характеру, так й іншого характеру. Органи, які уповноважені на встановлення цього факту вочевидь діють від імені держави, оскільки реалізовують її функцію саме в частині встановлення інвалідності певній особі. Держава завжди реалізовує свої функції через конкретні, створені нею органи чи уповноважених нею осіб.

Залежно від сфери прийняття рішення відповідні функції держави здійснюють створені для цього інституції. У частині встановлення факту інвалідності таким органом, який покликаний здійснювати функції держави є МСЕК. Члени таких комісій приймають рішення від імені такої комісії, а отже у ході прийняття юридично значущих рішень комісії вони є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Автор: Наталья Мамченко

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