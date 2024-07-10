Кабмін доручив удосконалити оприлюднення в інтернеті інформації про діяльність виконавчої влади за участі громадських організацій

Громадські організації повинні провести дослідження щодо доступності офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, а також провести моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади.

Розпорядженням Кабміну від 9 липня 2024 р. №636-р внесені зміни до Плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 лютого 2023 р. №160.

Слід зазначити, що відповідно до цього розпорядження Уряду, прийнятого у лютому 2023 року, Мінкульт до серпня 2023 року за участі громадських організацій «Центр демократії та верховенства права», «Український незалежний центр політичних досліджень», «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» і Тренінгово-консультаційного центру з доступу до інформації повинні були розробити проект акта Кабміну щодо удосконалення порядку оприлюднення в Інтернеті інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Індикатором виконання до серпня 2023 року цього завдання було «розроблено проект акта КМУ про внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 4 січня 2002 р. №3». В якості «очікуваного результату» було вказано уніфіковану структуру офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, розширення переліку інформації, яка має на них оприлюднюватися, а також можливість кожному користувачу не більше ніж у три кліки отримати необхідну та актуальну інформацію.

До грудня 2023 року даний акт повинен був прийнятий Кабміном.

Крім того, до квітня 2023 року МКІП разом зокрема з ГО «Центр демократії та верховенства права» мали удосконалити процедури доступу до публічної інформації у частині посилення державного контролю у відповідній сфері, належної відповідальності розпорядників інформації; розширення переліку публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню розпорядниками такої інформації тощо.

Разом з тим, розпорядженням 9 липня 2024 р. Кабмін вніс зміни до строків і очікуваних результатів.

Так, тепер замість розробки проекту акта йдеться про «розроблення рекомендацій щодо удосконалення порядку оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», а строк перенесено на грудень 2024 року.

Також відповідно до змін МКІП і громадські організації «Центр демократії та верховенства права», «Український незалежний центр політичних досліджень», Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації, інші інститути громадянського суспільства проведення дослідження щодо доступності офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, а також провести моніторинг інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади.

Автор: Наталя Мамченко

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