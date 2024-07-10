Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін доручив удосконалити оприлюднення в інтернеті інформації про діяльність виконавчої влади за участі громадських організацій

20:02, 10 липня 2024
Громадські організації повинні провести дослідження щодо доступності офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, а також провести моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади.
Кабмін доручив удосконалити оприлюднення в інтернеті інформації про діяльність виконавчої влади за участі громадських організацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розпорядженням Кабміну від 9 липня 2024 р. №636-р внесені зміни до Плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 лютого 2023 р. №160.

Слід зазначити, що відповідно до цього розпорядження Уряду, прийнятого у лютому 2023 року, Мінкульт до серпня 2023 року за участі громадських організацій «Центр демократії та верховенства права», «Український незалежний центр політичних досліджень», «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» і Тренінгово-консультаційного центру з доступу до інформації повинні були розробити проект акта Кабміну щодо удосконалення порядку оприлюднення в Інтернеті інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Індикатором виконання до серпня 2023 року цього завдання було «розроблено проект акта КМУ про внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 4 січня 2002 р. №3». В якості «очікуваного результату» було вказано уніфіковану структуру офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, розширення переліку інформації, яка має на них оприлюднюватися, а також можливість кожному користувачу не більше ніж у три кліки отримати необхідну та актуальну інформацію.

До грудня 2023 року даний акт повинен був прийнятий Кабміном.

Крім того, до квітня 2023 року МКІП разом зокрема з ГО «Центр демократії та верховенства права» мали удосконалити процедури доступу до публічної інформації у частині посилення державного контролю у відповідній сфері, належної відповідальності розпорядників інформації; розширення переліку публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню розпорядниками такої інформації тощо.

Разом з тим, розпорядженням 9 липня 2024 р. Кабмін вніс зміни до строків і очікуваних результатів.

Так, тепер замість розробки проекту акта йдеться про «розроблення рекомендацій щодо удосконалення порядку оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», а строк перенесено на грудень 2024 року.

Також відповідно до змін МКІП і громадські організації «Центр демократії та верховенства права», «Український незалежний центр політичних досліджень», Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації, інші інститути громадянського суспільства проведення дослідження щодо доступності офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, а також провести моніторинг інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин – Галина Третьякова з посиланням на Держпраці

Голова Комітету ВР Галина Третьякова з посиланням на Держпраці нагадала, що тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин.

Рахункова палата рекомендує визначити поняття доброчесності судді у законі і скоротити строки розгляду скарг на суддів

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням

Верховний Суд пояснив, чи вважається належним ознайомленням з матеріалами провадження ознайомлення з ними лише адвоката і неознайомлення з ними самого засудженого.

Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Громадським організаціям, які отримують іноземні гранти, не сподобалася публікація наказу Держсекретаря КМУ про те, що їх можуть забронювати на 100%

Наказ про бронювання громадських організацій, що отримують іноземні гранти, існує, але очільники цих ГО стверджують, що не скористалися цим в повній мірі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва