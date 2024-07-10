Ми не будемо втягнуті в обрану путіним війну, - глава Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони США наголосив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти рф.

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що США не збираються вступати в обрану путіним війну, але зберігатимуть свою підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО і продовжимо зміцнювати колективну оборону і стримування НАТО", - сказав він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО.

За словами глави Пентагону, після вторгнення рф в Україну НАТО стало "більшим, ніж будь-коли".

Він нагадав, що союзники у Фінляндії та Швеції збільшили кількість членів Альянсу до 32.

"І не помиляйтеся: війна путіна не є результатом розширення НАТО. путінська війна - причина розширення НАТО", - заявив Ллойд Остін.

Також він наголосив, що США поглиблюватимуть співпрацю на підтримку самооборони України.

"Сьогодні президент Джо Байден разом із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії з гордістю оголошує, що передачу F-16 офіційно розпочато, і Україна літатиме на F-16 цього літа", - додав глава Пентагону.

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