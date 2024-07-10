УАФ визначила долю Сергія Реброва після Євро-2024: чи продовжить він тренувати збірну України

УАФ висловила повну довіру Сергію Реброву.

Українська асоціація футболу провела засідання Виконавчого комітету, де, зокрема, розглянула підсумки виступу збірної України на чемпіонаті Європи.

Після обговорення виступів національної збірної за пропозицією президента УАФ Андрія Шевченка Сергію Реброву та його тренерському штабу було висловлено повну підтримку. Цю пропозицію підтримали всі члени виконкому, повідмляє УАФ.

"УАФ створила всі умови для якісної підготовки національної команди до Євро-2024. Але слід згадати, що Сергій Ребров очолив збірну вже після початку відбірного циклу. І це ми також брали до уваги, оцінюючи роботу тренерського штабу. У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної й висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва", - сказав Андрій Шевченко.

Своєю чергою, Сергій Ребров подякував за довіру й підкреслив, що вірить у потенціал команди.

Також члени Виконавчого комітету зазначили, що збірна потрапила на чемпіонат Європи попри надважку ситуацію у країні, але на самому чемпіонаті “не виправдала сподівань”.

"Основною причиною став провальний перший матч, в якому ми поступилися збірній Румунії. На жаль, у наступних матчах виправити ситуацію не вдалося, хоча команда Сергія Реброва і змогла набрати чотири очки — це найбільший результат за увесь час виступів збірної України у фінальних турнірах Євро", - наголосили в УАФ.

Нагадаємо, що збірна України зіграла внічию з Бельгією та залишила Євро-2024.

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