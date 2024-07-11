В Україні з'явиться старший представник НАТО, якого призначив генсек Єнс Столтенберг

В адміністрації США пояснили, чим займатиметься представник НАТО в Києві.

Джерело фото: AP Photo/Matt Rourke

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив високопоставленого представника Альянсу в Україні.

Про це йдеться в підсумковому комюніке Вашингтонського саміту НАТО.

Високий представник НАТО в Києві підтримуватиме зусилля України з реформування оборонної сфери, до того моменту як вона зможе приєднатися до Альянсу. Про це сказав директор з питань Європи в Раді з національної безпеки США Майкл Карпентер у кулуарах саміту НАТО, пише «Укрінформ».

«Ми вважаємо, що Україна вже багато чого досягла завдяки допомозі НАТО у сфері безпеки та тренувань – це важливий військовий компонент підтримки України», – сказав він.

За словами Карпентера, нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань.

«Існує також політичний компонент, який полягає в тому, що в Києві працюватиме високопоставлений цивільний представник НАТО, який підтримуватиме українські зусилля з оборонної реформи, доки Україна не зможе приєднатися до Альянсу, – зазначив він. – Таким чином, ми надаємо Україні міст до членства в Альянсі. І я думаю, що українці це оцінять».

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