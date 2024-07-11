За $3 000 хотів потрапити за кордон: на Одещині ухилянт намагався підкупити прикордонника

Чоловіка затримали під час передачі коштів охоронцю кордону.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині затримали 36-річного громадянина України, який спробував підкупити прикордонника.

Зловмисника спіймали на гарячому, під час передачі військовослужбовцю неправомірної винагороди у розмірі 3 тис. доларів США на покинутій фермі одного з сіл Білгород-Дністровського району.

«За ці кошти військовозобов’язаний чоловік планував «вирішити питання» у незаконному перетині державного кордону поза пунктом пропуску. На «легкий заробіток» прикордонник не погодився та доповів про це керівництву», - заявили у ДПСУ.

Правоохоронці задокументували факт незаконної оборудки під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.

Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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