У предпринимателей смогут арестовать имущество в случае отказа налоговикам в присутствии при инвентаризации – законопроект Кабмина

Налогоплательщики должны будут провести инвентаризацию в присутствии налоговиков, а если откажут – их ждет арест имущества.

Арест имущества смогут применить к предпринимателям, которые откажут налоговикам в присутствии при инвентаризации. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 11416 о повышении налогов, зарегистрированным в парламенте Кабмином.

Так, в статье 16 Налогового кодекса станет больше обязанностей для налогоплательщиков. Они должны будут проводить инвентаризацию основных средств, товарно-материальных ценностей, снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег по требованию контролирующего органа при проведении проверки в сроки и в объеме, указанных в таком требовании, в присутствии должностных лиц контролирующего органа.

В свою очередь налоговики имеют право требовать при проведении проверок от проверяемых налогоплательщиков, проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег с использованием информации и документов по результатам такой инвентаризации по результатам таких проверок или при последующих мерах налогового контроля и присутствовать при проведении такой инвентаризации (прилагается норма о присутствии).

В случае если при проведении документальной плановой и внеплановой или фактической проверки налогоплательщик отказал в присутствии налоговиков, последними безотлагательно составляется и подписывается в двух экземплярах акт об отказе в проведении такой инвентаризации и/или отказе в принятии участия должностным лицам контролирующего органа при проведении такой инвентаризации, снятии остатков товарно-материальных ценностей, наличных, который не позднее следующего рабочего дня регистрируется в контролирующем органе, и один экземпляр которого вручается под подпись налогоплательщику и/или уполномоченному лицу налогоплательщика или направляется контролирующим органом налогоплательщику.

Далее могут применить арест имущества.

Так, в соответствии с изменениями арест имущества применим, если выясняется, что налогоплательщик отказал должностным лицам контролирующего органа присутствовать при проведении инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег.

Прекращение административного ареста имущества налогоплательщика осуществляется в связи с исполнением налогоплательщиком требований контролирующего органа по проведению инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, снятию остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег в присутствии должностных лиц налоговой службы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.