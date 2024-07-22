У підприємців зможуть арештувати майно у разі відмови податківцям у присутності при інвентаризації – законопроект Кабміну

Платники податків повинні будуть провести інвентаризацію у присутності податківців, а якщо відмовлять – їх очікує арешт майна

Арешт майна зможуть застосувати до підприємців, які відмовлять податківцям у присутності при інвентаризації. Відповідні зміни передбачені законопроектом 11416 про підвищення податків, який зареєстрував у парламенті Кабмін.

Так, в статті 16 Податкового кодексу стане більше обов’язків для платників податків. Вони повинні будуть проводити інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки на вимогу контролюючого органу під час проведення перевірки в строки та в обсязі, що зазначені у такій вимозі, за присутності посадових осіб контролюючого органу.

В свою чергу податківці мають право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки з використанням інформації та документів щодо результатів такої інвентаризації за наслідками таких перевірок або під час наступних заходів податкового контролю та бути присутніми при проведенні такої інвентаризації (додається норма про присутність).

У разі якщо при проведенні документальної планової та позапланової або фактичної перевірки платник податків відмовив у присутності податківців, останніми невідкладно складається та підписується у двох примірниках акт про відмову у проведенні такої інвентаризації та/або відмову у прийнятті участі посадовим особам контролюючого органу при проведенні такої інвентаризації, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, який не пізніше наступного робочого дня реєструється в контролюючому органі, і один примірник якого вручається під підпис платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків або надсилається контролюючим органом платнику податку.

Далі можуть застосувати арешт майна.

Так, відповідно до змін арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується, що платник податків відмовив посадовим особам контролюючого органу бути присутніми при проведенні інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Припинення адміністративного арешту майна платника податків здійснюється у зв'язку з виконанням платником податків вимог контролюючого органу щодо проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки у присутності посадових осіб податкової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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