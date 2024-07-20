Практика судов
  1. В мире

Трамп после разговора с Зеленским снова заявил о намерении посадить Украину и рф за стол переговоров.

09:39, 20 июля 2024
Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Зеленским «очень хорошим».
Трамп после разговора с Зеленским снова заявил о намерении посадить Украину и рф за стол переговоров.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. 

После разговора с украинским лидером Дональд Трамп снова повторил, что хочет «принести мир в мир», усадив Украину и россию за стол переговоров.

Дональд Трамп назвал разговор «очень хорошим» и вспомнил, что Зеленский поздравлял его с номинацией и осудил покушение на него.

«Ценю, что президент Зеленский сконтактировал со мной, поскольку как, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу в мир мир и закончу войну, унесшую столько жизней и разрушившую судьбы стольких невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое прекратит боевые действия и проложит путь к процветанию», – написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

Для цифровизации процесса предоставления отсрочки студентам необходимо разрешить работникам ТЦК запрашивать информацию из других реестров без разрешения человека

В Минобороны ответили, когда студентам дневной формы обучения не нужно будет идти в ТЦК с бумажками для получения отсрочки.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Большинство существующих модулей ЕСИТС уже устарели – Государственная судебная администрация

Технический аудит ЕСИТС выявил неутешительное состояние модулей судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду