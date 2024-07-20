Трамп после разговора с Зеленским снова заявил о намерении посадить Украину и рф за стол переговоров.

Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Зеленским «очень хорошим».

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

После разговора с украинским лидером Дональд Трамп снова повторил, что хочет «принести мир в мир», усадив Украину и россию за стол переговоров.

Дональд Трамп назвал разговор «очень хорошим» и вспомнил, что Зеленский поздравлял его с номинацией и осудил покушение на него.

«Ценю, что президент Зеленский сконтактировал со мной, поскольку как, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу в мир мир и закончу войну, унесшую столько жизней и разрушившую судьбы стольких невинных семей. Обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое прекратит боевые действия и проложит путь к процветанию», – написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

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