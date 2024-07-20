В Польше разбился микроавтобус с украинцами: среди пострадавших – дети

Автобус въехал в грузовик дорожной ремонтной службы с техническим прицепом и перевернулся.

Источник фото: RMF24

На автомагистрали А2 от Познани до немецкого Франкфурта, в районе города Свебодзин, примерно в 60 км от границы с Германией, разбился микроавтобус с гражданами Украины. Об этом сообщает RMF24.

Микроавтобус въехал в грузовик дорожной ремонтной службы с техническим прицепом, несмотря на установленную предупредительную маркировку и знаки с направлением объезда. От удара автобус перевернулся набок, правая часть транспортного средства спереди сильно повреждена.

Девять человек из микроавтобуса госпитализировали, пятеро из них в тяжелом состоянии. Полиция сообщила, что пассажирами автобуса были граждане Украины, включая четверых детей, которые серьезно пострадали.

В результате аварии, кроме пассажиров микроавтобуса, никто не пострадал.

Источник фото: RMF24

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