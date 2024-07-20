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Борис Джонсон заявил, что Дональд Трамп «имеет силу», чтобы завершить войну на условиях Украины

10:15, 20 июля 2024
Борис Джонсон отметил, что Дональд Трамп понимает реальность: «поражение Украины будет масштабным поражением Америки».
Борис Джонсон заявил, что Дональд Трамп «имеет силу», чтобы завершить войну на условиях Украины
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что кандидат в президенты США Дональд Трамп «имеет силу», чтобы завершить российско-украинскую войну на условиях Киева. Об этом он написал в своей колонке для издания Daily Mail.

Джонсон отметил, что уверенность в этом он обрел после встречи с Трампом. Политик пишет, что «Трамп понимает реальность: поражение Украины будет масштабным поражением Америки».

Поэтому тот, мол, способен покончить с войной «на правильных для Украины и Запада условиях». В то же время бывший британский премьер добавляет, что не может быть уверен, что именно Трамп сделает в случае переизбрания. «Но это то, что он может сделать», - считает Джонсон.

По его мнению, Трамп сможет сделать так, чтобы российский диктатор путин в конце концов «был убежден, что будущее Украины — это будущее свободной, суверенной и независимой европейской страны».

«Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — прекратить бюрократическую волокиту и промедление; предоставить украинцам необходимые разрешения; а потом, когда путина снова отбросят назад, он мог бы предложить [мирное] соглашение», — рассказывает Джонсон.

По словам экс-премьера, путину придется отступить на линию фронта, предшествующую вторжению в 2022 году, а «остальную Украину» признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО. Победа Украины в войне с россией — это, к тому же, путь к лучшим отношениям с россией, считает он.

Ранее глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что в 2022 году когда украинская делегация вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать – и давайте будем просто воевать".

В то же время, Арахамия отрицал, что украинская делегация якобы готова была подписать такой документ, а Джонсон остановил Киев.

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