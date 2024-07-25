Убийство Ирины Фарион: глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности задержания подозреваемого

Как сообщалось, в Днепре задержан 18-летний парень, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко впоследствии рассказал подробности задержания подозреваемого.
По его словам, достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Ирину Фарион.
Правоохранители проверили каждый уголок маршрутки отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. В общей сложности проведено 139 часов непрерывной работы.
18-летний житель Днепра был идентифицирован с помощью смарт-камер видеонаблюдения.
Клименко также заявил, что подозреваемый — уроженец Днепра, а во Львове арендовал не менее трех квартир во время подготовки к преступлению
По словам главы МВД, в настоящее время следствие склоняется к мысли , что стрелок - только исполнитель.
«Сейчас задержан в руках полиции. Важно узнать все детали.
Больше информации впоследствии. Дорабатываем», – резюмировал Клименко.
Фото: Игорь Клименко
Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.
Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что изучаются все версии, включая ту, что ведет в россию.
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