Убийство Ирины Фарион: глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности задержания подозреваемого

Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

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Как сообщалось, в Днепре задержан 18-летний парень, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко впоследствии рассказал подробности задержания подозреваемого.

По его словам, достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Ирину Фарион.

Правоохранители проверили каждый уголок маршрутки отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. В общей сложности проведено 139 часов непрерывной работы.

18-летний житель Днепра был идентифицирован с помощью смарт-камер видеонаблюдения.

Клименко также заявил, что подозреваемый — уроженец Днепра, а во Львове арендовал не менее трех квартир во время подготовки к преступлению

По словам главы МВД, в настоящее время следствие склоняется к мысли , что стрелок - только исполнитель.

«Сейчас задержан в руках полиции. Важно узнать все детали.

Больше информации впоследствии. Дорабатываем», – резюмировал Клименко.

Фото: Игорь Клименко

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что изучаются все версии, включая ту, что ведет в россию.

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