В Киеве кошачьи лемуры переехали в собственный дом посреди озера, фото и видео

Байрактар ​​и компания получили собственную зеленую усадьбу посреди озера.

Источник фото: Киевский зоопарк

Кошачьи лемуры Байрактар, Олдер и Туся, живущие в Киевском зоопарке, получили собственную зеленую усадьбу посреди озера. Как рассказывают в КГГА, для комфорта приматов в новом доме есть деревянный домик, платформа для вкусных пикников, лианы из канатов, присадки и поилки – и все это среди зеленых кустов и деревьев.

Поэтому Байрактар ​​и компания с радостью осваивают новые владения, отдыхают, занимаются спортом и принимают солнечные ванные у воды.

Познакомьтесь с ними можно в зоопарке, который работает на вход до 17:00, пребывание на территории – до 18:30. Время работы билетных касс: пн – с 12:00 до 17:00, вт–вс – с 10:00 до 17:00.

Источник фото и видео: Киевский зоопарк

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.