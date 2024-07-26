У них наша воля до перемоги, — Зеленський підтримав українських спортсменів перед стартом Олімпіади

Володимир Зеленський заявив, що країна пишається олімпійською командою.

Президент України Володимир Зеленський перед стартом Олімпійських Ігор-2024 заявив, що країна пишається командою, яка, попри цю агресивну війну, змогла підготуватися до Олімпіади та показати дух усіх українців.

«Наші люди, наш прапор і наш гімн поряд з усіма, хто поважає життя, людські цінності, принципи олімпізму та чесні правила. Ми пишаємося нашою командою – хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади та показати дух усіх українців. У них наша воля до перемоги та український характер.

Вболіваємо за Україну! Віримо в Україну!», - заявив Глава держави.

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