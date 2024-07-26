Суддю Господарського суду Сумської області засудили до 6 років за ґратами за хабар

Суддю визнали винною у отриманні $4 тисяч неправомірної вигоди в обмін на ухвалення рішення в інтересах підприємця.

Джерело фото: НАБУ

Колегія суддів ВАКС 26 липня оголосила обвинувальний вирок судді Господарського суду Сумської області. Суддю визнали винною в одержанні $4 тисяч неправомірної вигоди у червні 2019 року. Про це повідомили у НАБУ та САП.

За вироком суду суддю визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного їй на праві власності майна та забороною обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як зазначають у САП, у ході досудового розслідування було встановлено, що на початку червня 2019 року суддя висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за винесення позитивного рішення у справі, яка перебувала у неї на розгляді стосовно скасування рішення селищної ради щодо надання дозволу на розробку проекту землевідведення для зміни цільового статусу земельної ділянки.

5 червня 2019 року, перебуваючи у себе в квартирі, суддя отримала наперед обумовлену суму грошей від посередника, який представляв інтереси позивача у справі, повідомили у САП.

У той же день, об 11 годині у Господарському суді Сумської області відбулося судове засідання під головуванням вищевказаної судді, за результатами якого суддя оголосила вступну та резолютивну частину рішення, яким в повному обсязі задовольнила позов громадянина про скасування рішення селищної ради.

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