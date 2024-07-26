Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон шукав дані про інших політиків та, можливо, готував наступну акцію, — МВС

У телефоні підозрюваного в пошукових запитах є прізвища інших політиків та депутатів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон шукав інформацію про інших політиків та, ймовірно, готував наступну акцію. Про це він сказав під час брифінгу МВС.

«Камера на захватила момент вбивства. Камера захватила саме підхід підозрюваного і підготовку безпосередньо за 1 хвилину, навіть за пів хвилини до скоєння вбивства», - сказав міністр.

Також, зазначив Клименко, Фаріон в момент вбивства очікувала на таксі з валізою.

«Можемо говорити, що це вбивство було зненацька для пані Ірини. Він близько підійшов, практично не більше 2 метрів. Експертиза ще готується», - додав він.

У телефоні підозрюваного в пошукових запитах є прізвища інших політиків, депутатів. Також він шукав інформацію про засідання облрад тощо. Це все він шукав після вбивства Фаріон.

«Зверніть увагу, 21.07 - це день, коли він виїжджав зі Львова. Через 1,5 дні після скоєння вбивства. Тобто він вже відійшов від того, що він зробив і вже можливо готував наступну акцію», - сказав глава МВС Ігор Клименко.

На місці вбивства екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон знайшли «спортивну» гільзу калібру 9x18 мм. Наразі вона на експертизі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження.

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