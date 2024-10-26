На Закарпатті викрили ділка, який намагався незаконно переправити чоловіка за кордон

Житель Закарпаття планував переправити в Угорщину одного чоловіка та отримати від нього 7 тисяч доларів.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатті викрили зловмисника, який налагодив «бізнес» з переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що житель Закарпаття планував переправити в Угорщину одного чоловіка та отримати від нього 7 тисяч доларів США. Фігуранта кримінального провадження було затримано та оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.