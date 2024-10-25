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Литва и Украина введут автоматизированный обмен таможенной информацией

18:06, 25 октября 2024
Литва и Украина введут автоматизированный обмен таможенной информацией.
Литва и Украина введут автоматизированный обмен таможенной информацией
Источник фото: lrmuitine.lt
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Руководители таможенных органов Украины и Литвы подписали в Киеве меморандум о взаимопонимании, который имеет целью подготовку к автоматизированному обмену таможенной информацией. Об этом сообщила литовская таможня.

Генеральный директор литовской таможни Дариус Жвиронас отметил, что этот меморандум является беспрецедентным шагом, ведь страны без общей границы договорились об обмене важной информацией.

Кроме этого, во время встречи обсуждали возможность расширения соглашения, подписанного в Вильнюсе в мае, которое предусматривает единые меры контроля в рамках реализации санкций против россии и Беларуси. В этом соглашении, кроме Литвы, уже участвуют Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Хорватия.

Председатель Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев заявил, что украинская таможня активно разоблачает схемы, которые используют компании для обхода санкций, в частности, путем сокрытия истинного происхождения товаров через третьи страны.

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таможня Литва

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