В Электронном суде и ЕГРСР могут быть задержки по обновлению информации — известна причина

ГП ИСС проводит технические работы по ускорению доступа к информационным системам и защите данных.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что с 25 по 30 октября проводятся технические работы на центральной базе данных административных судов Украины.

Отмечается, что резервирование и архивирование центральной базы данных необходимы для уменьшения размера и ускорения работы информационных ресурсов. Кроме того, этот процесс является важным элементом безопасности и надежности данных, поскольку гарантирует их сохранение в случае непредвиденных обстоятельств.

«Просим пользователей отнестись с пониманием, ведь эти работы могут вызвать в следующие четыре дня задержки по обновлению информации от судов к вебпорталу «Судебная власть Украины», подсистеме «Электронный суд», Единому государственному реестру судебных решений, а также другим информационным ресурсам», - сообщили в ГП «ИСС».

Ранее сообщалось, что ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua.

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