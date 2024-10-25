Отставку судьи попытались заблокировать общественные активисты, но Совет правосудия и адвокаты с ними не согласились

Судья-спикер Днепровского райсуда Киева Юлия Иванина уволилась в отставку, несмотря на сопротивление.

Источник фото: Facebook-страница Юлии Иваниной

Высший совет правосудия 24 октября 2024 года со второй попытки удовлетворил заявление об отставке судьи Днепровского районного суда города Киева Юлии Иваниной.

Отметим, что Юлия Иванина является одной из наиболее известных судей столичного региона, которая известна как своей активной общественной деятельностью, так и тем, что ей не раз приходилось противостоять попыткам давления со стороны фигурантов уголовных производств, общественных активистов и правоохранительных органов.

К примеру, в январе 2024 года в кабинете судьи сотрудники ГБР, даже без определения следственного судьи, в достаточно агрессивной манере провели обыск. В ГБР такие действия объяснили попыткой предотвратить принятие судьей якобы незаконного решения в одном из уголовных производств. В защиту Юлии Иваниной и авторитета правосудия выступили Верховный Суд, Высший совет правосудия, Совет судей Украины и коллектив судей Днепровского райсуда столицы.

Хотя заявление об увольнении в отставку Юлия Иванина направила в ВСП еще 10 сентября, однако Совет правосудия приступил к рассмотрению заявления только через месяц.

Внезапно 7 октября грантовая организация Фундация DeJure, имеющая отношение к формированию состава Общественного совета добропорядочности, направила в ВСП заявление с просьбой остановить рассмотрение заявления судьи об отставке до завершения нею процедуры квалификационного оценивания.

8 октября Высший совет правосудия решил отложить рассмотрение заявления Юлии Иваниной об отставке до «выяснения обстоятельств».

Претензии сроком в десять лет

Дело в том, что в январе-феврале 2014 года Юлия Иванина избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца двум участникам акций протеста, задержанных тогдашней милицией на столичных улицах Грушевского и Институтской.

Кроме того, по данным Совета добропорядочности, в январе того же года Юлия Иванина лишила на 6 месяцев права на управление автомобилем одного из участников автопробега в резиденцию В. Януковича в Межигорье в декабре 2013 года, а еще одного участника автопробега оштрафовала.

В том же 2014 году в отношении судьи поступила жалоба на ее решения об аресте участников Майдана.

Как следствие, 20 марта 2017 года Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла Юлию Иванину к дисциплинарной ответственности в виде представления об увольнении с должности судьи.

Однако 25 января 2018 года Высший совет правосудия в пленарном составе пересмотрел решение дисциплинарной палаты и применил к Юлии Иваниной взыскание в виде временного, на два месяца, отстранения от осуществления правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации следственных судей и с последующим квалификационным оцениванием для подтверждения ею способности осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Высший совет правосудие учел отсутствие у Юлии Иваниной по состоянию на 2014 год опыта осуществления правосудия как следственного судьи, отсутствие других дисциплинарных жалоб и взысканий, а также отсутствие непосредственных претензий со стороны лиц, арестованных решениями судьи.

Соответствующее «дисциплинарное» оценивание Юлии Иваниной началось в 2018 году, однако в июне 2019 года оценивание судьи завершено не было, поскольку проведение собеседования с судьей было остановлено из-за обращения тогдашнего состава ВККС к ВСП для решения вопроса об открытии еще одного дисциплинарного дела, на этот раз из-за необходимости разобраться в ситуации с корректностью заполнения судьей декларации добропорядочности судьи за 2016 год.

Впрочем, Высший совет правосудия 25 октября 2019 года отказал в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Общественность против

В октябре известные грантовые общественные организации, имеющие отношение к формированию Общественного совета добропорядочности, развязали информационную кампанию против Юлии Иваниной, а все та же Фундация DeJure 14 октября призвала ВККС как можно быстрее возобновить квалификационное оценивание судьи.

В свою очередь председатель ВККС Андрей Пасечник направил в ВСП письмо, в котором сообщил, что квалификационное оценивание Юлии Иваниной до сих пор не завершено, собеседование с судьей не проведено, при этом следствием квалификационного оценивания судьи может стать увольнение Юлии Иваниной с должности.

Призывы общественности, однако, возымели обратный эффект – в защиту Юлии Иваниной выступило немало представителей адвокатского сообщества столицы, публично фактически обвинивших общественных активистов в травле судьи.

Попытка №2

24 октября Высший совет правосудия решил снова рассмотреть заявление Юлии Иваниной об отставке.

Хотя докладчик, председатель Совета правосудия Григорий Усик сразу же высказался за увольнение судьи в отставку, некоторые члены ВСП посчитали, что рассмотрение заявления Юлии Иваниной об отставке необходимо остановить до завершения процедуры оценивания.

В ответ председатель Совета правосудия отметил, что письмо Андрея Пасечника к ВСП не содержит какой-либо конкретики о сроках завершения оценивания Юлии Иваниной, то есть вообще неизвестно, когда ВККС сможет провести с ней собеседование и определить результаты оценивания в целом. Также Григорий Усик сообщил, что у Совета правосудия претензии к Юлии Иваниной отсутствуют, поскольку все жалобы относительно судьи уже были рассмотрены предыдущими составами ВСП.

Однако член ВСП по квоте прокуратуры Олег Кандзюба все же внес предложение остановить рассмотрение заявления судьи до завершения квалификационного оценивания.

Однако указанное предложение поддержали только 3 члена ВСП (заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, Олег Кандзюба и Николай Мороз). Соответственно против предложения Олега Кандзюбы проголосовали 9 членов Совета правосудия.

Финальное голосование за увольнение Юлии Иваниной в отставку поддержали уже 10 членов ВСП, а «против» проголосовали только два (Дмитрий Лукьянов и Олег Кандзюба). Член ВСП Роман Маселко не участвовал в голосовании, поскольку взял самоотвод.

Таким образом, 24 октября 2024 года отставка Юлии Иваниной после более чем 20 лет работы в прокуратуре и в должности судьи стала реальностью.

Автор: Вячеслав Хрипун

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