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МОН выбрало 6 университетов, на основе которых создадут сеть стартап-школ

15:23, 25 октября 2024
В стартап-школах студенты получат поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.
МОН выбрало 6 университетов, на основе которых создадут сеть стартап-школ
Фото: zi.ua
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Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации создают сеть «Стартап-школа – инкубатор – акселератор». МОН выбрал 6 университетов, на базе которых создадут первые стартап-школы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

По его словам, в стартап-школах студенты получат поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.

«Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи», - сказал он.

Первые 6 университетов, на базе которых создадут первые стартап-школы:

- Национальный авиационный университет

- Винницкий национальный технический университет

- Киевский академический университет

- Сумский государственный университет

- Днепровская политехника

- Одесская политехника

«У этих университетов есть потенциал для реализации стартапов, инновационная инфраструктура и опыт сотрудничества с бизнесом. Университеты будут помогать студентам, у которых появилась крутая идея стартапа, привлекать инвестиции, масштабировать проект и выходить на рынок», - заявил Михаил Федоров.

Он добавил, что инновационные стартапы могут стать основой для послевоенного обновления Украины. Поэтому нужно дать возможность молодым специалистам работать над своими продуктами, чтобы они превращались в глобальные бизнесы.

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МОН Украины Михаил Федоров

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