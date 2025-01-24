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Апеляція ВАКС закрила провадження про заборону продажу активів Медведчука

11:00, 24 січня 2025
Агентство з розшуку та менеджменту активів має намір подати касаційну скаргу.
Апеляція ВАКС закрила провадження про заборону продажу активів Медведчука
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження про заборону продажу арештованих активів Віктора Медведчука. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Так, за результатами розгляду колегією суддів постановлено рішення про закриття провадження за апеляційною скаргою представників АРМА на ухвалу ВАКС.

«Мін'юст відстоює послідовну позицію щодо активів підсанкційних осіб у тих справах, де є підстави і докази для застосування санкції стягнення. Важливо підкреслити, що безповоротне стягнення активів можливе саме в межах санкційної процедури за рішенням ВАКС.

Наша правова позиція захищає державу від майбутніх компенсацій та ризику повернення майна власнику. Адже, санкційне стягнення активів - це безповоротний перехід майна у власність держави без права на компенсацію колишньому власнику. Натомість при реалізації арештованого майна в межах кримінального провадження, у разі закриття справи без вироку про конфіскацію, всі кошти від продажу мають бути повернені власнику після закриття справи і зняття арешту», — зазначили у міністерстві.

Як повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума у коментарі «Суспільному», АРМА подаватиме касаційну скаргу.

Відомо, що 25 грудня 2024 року ухвалою ВАКС, окрім іншого, було заборонено АРМА здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого та нерухомого майна, яке прямо та опосередковано належить відповідачам у справі № 991/5770/24 та щодо якого відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні праву розпорядження ним, вимога про стягнення якого в дохід держави міститься у позовній заяві Мінʼюсту.

Заборона здійснювати реалізацію (відчуження) стосується виключно тих активів Медведчука В.В. та Марченко О.М., які знаходяться на території України.

8 січня АРМА було подано апеляційну скаргу на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.12.2024 про скасування заходів забезпечення в частині АРМА.

Раніше повідомлялося, що АРМА шукає управителів для квартир, будинків і земельної ділянки Медведчука.

Крім того, АРМА виручило понад 1 млн гривень за продаж 80 картин Медведчука.

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арешт ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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