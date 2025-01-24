Угорщина може ветувати санкції ЄС проти Росії – Віктор Орбан висунув умови

Орбан вимагає від України відновити транзит газу.

Фото: PMG.ua

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримка продовження антиросійських санкцій залежатиме від виконання Україною низки умов. Про це повідомляє Pravda Hungary.

За словами Орбана, санкції проти Росії будуть продовжені лише в тому разі, якщо Україна відновить транзит газу, припинить атаки на газопровід «Турецький потік» та усуне загрози транзиту нафти.

Видання зазначає, що у Євросоюзу немає запасного плану на випадок, якщо Угорщина накладе вето на голосування щодо розширення санкцій проти Росії. Пакети санкцій ЄС мають продовжувати кожні півроку, а для цього потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Наступне голосування заплановане на 31 січня.

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