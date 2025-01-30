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У Києві запобігли незаконному продажу рідкісних артефактів часів Великого переселення народів

18:27, 30 січня 2025
Срібна фібула та фрагменти браслету IV-V століття були вилучені поліцією Києва.
У Києві запобігли незаконному продажу рідкісних артефактів часів Великого переселення народів
Фото: поліція Києва
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Поліція Києва запобігла незаконному продажу унікальних археологічних артефактів IV-V століття, серед яких фрагменти чоловічого браслету та ременю, а також срібна фібула. Ці прикраси, що належали знаті варварських королівств, відображали найвищий соціальний статус у часи Великого переселення народів і є частиною культурної спадщини світового значення. Про це повідомила поліція Києва.

Артефакти мали бути продані через сайт для колекціонерів. Зокрема, йшлося про фрагмент браслету та золочене закінчення ременю у вигляді голови хижого птаха з вставкою з гранату. Окрім того, була виявлена срібна фібула — рідкісна застібка для одягу, що поєднувала функціональність та ювелірну майстерність. Про це повідомила поліція Києва.

Спільно з фахівцями Національного музею історії України, правоохоронці виявили незаконну спробу продажу цих артефактів. Поліцейські вилучили всі рідкісні предмети, призначивши мистецтвознавчу експертизу для підтвердження їх автентичності та культурної цінності.

За словами дізнавача Шевченківського управління поліції Олександра Секрета, артефакти датуються IV-V століттям і належать до території Північної, Середньої та Східної Європи. Зловмисниця, мешканка Кіровоградської області, намагалася продати ці скарби за безцінь.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України. Поліція нагадує, що культурні та історичні цінності не можуть бути предметами приватного продажу та мають зберігатися в Музейному фонді України.

Фото: поліція Києва

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поліція Київ

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