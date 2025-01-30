В Киеве предотвратили незаконную продажу редких артефактов времен Великого переселения народов

Серебряная фибула и фрагменты браслета IV-V века были изъяты полицией Киева.

Фото: полиция Киева

Полиция Киева предотвратила незаконную продажу уникальных археологических артефактов IV-V века, среди которых фрагменты мужского браслета и ремня, а также серебряная фибула. Эти украшения, принадлежавшие знати варварских королевств, отражали высокий социальный статус во времена Великого переселения народов и являются частью культурного наследия мирового значения. Об этом сообщила полиция Киева.

Артефакты должны были быть проданы через сайт для коллекционеров. В частности, речь шла о фрагменте браслета и золоченом окончании ремня в виде головы хищной птицы с вставкой из граната. Кроме того, была обнаружена серебряная фибула - редкая застежка для одежды, которая сочетала функциональность и ювелирное мастерство.

Совместно со специалистами Национального музея истории Украины, правоохранители обнаружили незаконную попытку продажи этих артефактов. Полицейские изъяли все редкие предметы, назначив искусствоведческую экспертизу для подтверждения их подлинности и культурной ценности.

По словам дознавателя Шевченковского управления полиции Александра Секрета, артефакты датируются IV-V веком и относятся к территории Северной, Средней и Восточной Европы. Злоумышленница, жительница Кировоградской области, пыталась продать эти сокровища за бесценок.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса Украины. Полиция напоминает, что культурные и исторические ценности не могут быть предметами частной продажи и должны храниться в Музейном фонде Украины.

Фото: полиция Киева

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