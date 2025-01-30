В Киевской области разоблачили адвоката, который незаконно получил логин и пароль судьи райсуда и «сливал» данные из ЕГРСР

Адвокат из Киевщины незаконно получал и «сливал» данные из реестра о запланированных следственных действиях по делам.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который незаконно получил логин и пароль судьи районного суда Киевской области, что дало ему полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

С целью получения информации о предстоящих следственных действиях, в частности, относительно себя и других лиц, он с августа по ноябрь 2023 года провел поиск по ключевым словам и пересмотрел более 450 судебных решений.

«Часть полученной информации, в том числе о запланированных обысках в одном из бизнес-центров столицы, где располагался мошеннический колл-центр, адвокат передавал фигуранту уголовного производства через мобильный мессенджер», - сообщил ОГП.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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