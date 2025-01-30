Чиновнику Подольской РГА сообщено о подозрении в переплате за двери и окна для многоэтажки

Начальнику управления ЖКХ Подольской РГА сообщено о подозрении в переплате 240 тысяч гривен за окна и двери.

Прокуратура Подольского района Киева сообщила о подозрении начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Подольской РГА по факту переплаты 240 тыс. гривен за металлопластиковые окна и двери для многоэтажки на улице Мостицкая в Подольском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года между управлением и подрядной организацией был заключен договор на замену окон и дверей в жилом доме. Однако, товароведческая экспертиза обнаружила, что рыночная стоимость этих материалов была завышена на сумму 240 тыс. гривен.

Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Подольской РГА объявлено подозрение по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

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