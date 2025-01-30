Посадовцю Подільської РДА повідомлено про підозру у переплаті за двері та вікна для багатоповерхівки

Начальнику управління ЖКГ Подільської РДА повідомлено про підозру в переплаті 240 тисяч гривень за вікна та двері.

Прокуратура Подільського району Києва повідомила про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської РДА за фактом переплати 240 тис. гривень за металопластикові вікна та двері для багатоповерхівки на вулиці Мостицька у Подільському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2023 року між управлінням та підрядною організацією був укладений договір на заміну вікон та дверей у житловому будинку. Однак, товарознавча експертиза виявила, що ринкова вартість цих матеріалів була завищена на суму 240 тис. гривень.

Начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської РДА оголошено підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.