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На Київщині викрили адвоката, який незаконно отримав логін і пароль судді райсуду та «зливав» дані з ЄДРСР

11:18, 30 січня 2025
Адвокат з Київщини незаконно отримував та «зливав» дані з реєстру про заплановані слідчі дії у справах.
На Київщині викрили адвоката, який незаконно отримав логін і пароль судді райсуду та «зливав» дані з ЄДРСР
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру адвокату, який незаконно отримав логін і пароль судді районного суду Київської області, що дало йому повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

З метою отримання інформації про майбутні слідчі дії, зокрема щодо себе та інших осіб, він з серпня по листопад 2023 року здійснив пошук за ключовими словами та переглянув понад 450 судових рішень.

«Частину отриманої інформації, зокрема про заплановані обшуки в одному з бізнес-центрів столиці, де розташовувався шахрайський колл-центр, адвокат передавав фігуранту кримінального провадження через мобільний месенджер», - повідомив ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

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суддя ОГП адвокат Єдиний державний реєстр судових рішень

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