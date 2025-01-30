Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении мониторинга выбросов парниковых газов

Документ нормирует работу Единого Реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

Фото: ukrautoprom.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4187-IX о возобновлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов – законопроект 12131.

Закон является частью реализации Плана для Ukraine Facility (программы финансовой поддержки Украины от ЕС в течение 2024-2027 годов).

Документ предусматривает, в частности:

восстановление обязательной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, отвечающей европейским и международным стандартам;

создание единого Реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов;

регистрацию установок, осуществляющих выбросы парниковых газов в автоматическом режиме;

обязательность соблюдения требований по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов с учетом ситуации безопасности;

прозрачность и точность расчетов выбросов парниковых газов

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