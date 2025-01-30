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На Житомирщине судили мужчину за уклонение от мобилизации из-за страха убивать

19:21, 30 января 2025
Мужчина, который отказался от мобилизации из-за страха и семейных обстоятельств, получил испытательный срок.
На Житомирщине судили мужчину за уклонение от мобилизации из-за страха убивать
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Черняховский районный суд Житомирской области вынес приговор мужчине, который категорически отказался от мобилизации после получения повестки. По решению суда, ему назначен испытательный срок на один год. Об этом говорится в приговоре суда по делу № 293/853/24.

В мае 2024 года мужчина был признан годным к мобилизации, однако он отказался получить повестку. Во время судебного заседания он объяснил свой отказ тем, что не служил в армии и боится убивать людей. Кроме того, он отметил, что не сообщил уполномоченным лицам о наличии у него трех несовершеннолетних детей, что является основанием для отсрочки мобилизации.

Мужчина предоставил суду результат исследования анализа ДНК, который подтверждает его отцовство старшей дочери сожительницы. Он также указал, что хотя официально не состоит в браке, вместе с женой они воспитывают трех общих детей, которых он должен содержать.

Суд, проанализировав все материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (отказ от мобилизации) и назначил наказание в виде одного года испытательного срока.

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суд Житомирская область мобилизация

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