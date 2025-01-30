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Недопущение ликвидации госпредприятий в сфере энергетики путем установления моратория на их банкротство — подписан закон

12:12, 30 января 2025
Документ продлевает на 1 год срок действия моратория на реализацию исполнительных производств по отдельным государственным предприятиям в сфере энергетики.
Недопущение ликвидации госпредприятий в сфере энергетики путем установления моратория на их банкротство — подписан закон
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4217-IX о возобновлении платежеспособности отдельных государственных предприятий, находящихся в критическом состоянии – законопроект 12220.

Акт продлевает на 1 год срок действия моратория на реализацию исполнительных производств по отдельным государственным предприятиям в сфере энергетики, а также на наложение арестов и возбуждение дел о банкротстве.

Мораторий установлен до 1 января 2026 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что законопроект 12220 направлен на недопущение ликвидации государственных угледобывающих предприятий и ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» путем продления моратория на их банкротство.

По информации Министерства энергетики, реализация положений законопроекта позволит сохранить функционирование упомянутых предприятий.

«В настоящее время, несмотря на принимаемые меры, государственные угледобывающие предприятия находятся в сложном финансово-экономическом состоянии. Так, шахтный фонд отрасли крайне устаревший, морально и физически изношенный, что определяет его низкую инвестиционную привлекательность. Износ главных фондов составляет более 60%.

Основным фактором, мешающим и препятствующим развитию отрасли, является недостаточный объем средств, в частности для технического переоснащения предприятий отрасли, на выплату в полном объеме заработной платы работникам, оплаты необходимых товаров и услуг, расчетов за потребленную электроэнергию, уплаты налогов и сборов, что в результате не позволяет обеспечить стабильное функционирование предприятий и их дальнейшее развитие.

В последнее время ситуация на государственных угледобывающих предприятиях значительно ухудшилась в связи с агрессией рф. Ряд субъектов хозяйствования (ПАО «Лисичанскуголь», государственные предприятия: «Первомайскуголь», «Торецкуголь», «Селидовуголь», «Мирноградуголь», «Шахта им. М.С. Сургая», «Ш/у «Южнодонбасское №1») фактически разрушены в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны войск рф, а территория, на которую они расположены, временно оккупирована.

В то же время, финансовые обязательства указанных предприятий остаются актуальными. Под постоянной угрозой ракетных обстрелов и ударов БПЛА перманентного отключения электроэнергии находятся государственные предприятия угольной отрасли Львовской и Волынской областей. Такая ситуация приводит к нанесению значительных убытков этим предприятиям, существенному ухудшению их финансового состояния, росту кредиторской задолженности.

Отмена моратория на исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по государственным угледобывающим предприятиям приведет к их банкротству и дальнейшей ликвидации» - ранее отмечал Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

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Владимир Зеленский

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