В полиции говорят, что парень упал в воду по собственной неосторожности.

Источник фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

В городе Стрый на Львовщине подросток упал с моста высотой около 15 метров в реку. В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области сообщили, что парня 2011 года рождения госпитализировали в больницу. Инцидент произошел 29 января.

По информации «УП. Жизнь», когда спасатели прибыли на место происшествия, подросток находился в воде и нуждался в помощи медиков.

«Спасатели транспортировали травмированного юношу на носилках в карету скорой помощи. Парня госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу», – сказали в ГСЧС.

В то же время пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что парень упал в воду по собственной неосторожности. Полицейские общаются с подростком, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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