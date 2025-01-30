Литва рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину, – Главнокомандующий Вооруженных сил

Литва рассматривает участие в миротворческой миссии в Украине после соглашения о прекращении огня, заявил Вайкшнорас.

Фото: LRT

Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о готовности рассмотреть возможность отправки литовских военных в Украину для выполнения миротворческой миссии. Об этом сообщает LRT.

Вайкшнорас отметил, что западные страны уже несколько месяцев обсуждают идею введения миротворческих сил в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня. Генерал подчеркнул, что Литва готова взять на себя ответственность за стабильность в Европе.

«Если спросить, могла бы Литва (отправить войска в Украину. - Ред.), да, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия, и я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе», - заявил Вайкшнорас в четверг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.