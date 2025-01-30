На Киевщине мужчина бросил гранату во двор знакомому с которым поссорился

В результате взрыва повреждено окно дома и забор.

В Бориспольском районе правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по факту хулиганства. Как сообщили в полиции Киевской области, по информации правоохранителей, мужчина поссорился со знакомым во время застолья и бросил гранату на его двор.

Как указывается, сообщение о взрыве на территории домовладения поступило от 36-летнего жителя области.

В полиции отмечают, что правоохранители выяснили, что накануне в одном из гаражных помещений компания мужчин распивала алкогольные напитки.

«Во время застолья между двумя знакомыми возник конфликт. Впоследствии фигурант пришел к дому потерпевшего и бросил гранату во двор», - сообщают правоохранители.

В результате взрыва повреждено окно дома и забор. К счастью, потерпевшие отсутствуют.

Полицейские задержали 35-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи сообщили ему о подозрении по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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