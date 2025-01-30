Рада суддів 30 січня проведе засідання — які питання розгляне

У четвер, 30 січня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України.
На порядок денний попередньо винесено наступні питання:
Засідання Ради суддів України відбудеться о 16:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
«Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України. Реєстрація представників ЗМІ на e-mail: [email protected]», - додали у РСУ.
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