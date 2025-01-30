Рада суддів 30 січня проведе засідання — які питання розгляне

На порядок денний засідання Ради суддів винесено 5 питань.

У четвер, 30 січня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України.

На порядок денний попередньо винесено наступні питання:

Щодо відповідності осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України». Про розгляд Звіту про результати аудиту відповідності на тему «Забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду» затвердженого рішенням Рахункової палати від 19 грудня 2024 року № 58-2 Про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ. Про звернення судді Байталюка В.Д. Різне.

Засідання Ради суддів України відбудеться о 16:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

«Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України. Реєстрація представників ЗМІ на e-mail: [email protected]», - додали у РСУ.

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