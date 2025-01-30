Публичные служащие, получившие средства в рамках Нацкэшбека или Зимней єПідтримки, должны их задекларировать

Публичные служащие, получившие в 2024 году начисление Национального кэшбека и/или Зимней поддержки, должны их задекларировать.
Поскольку средства, полученные по этим госпрограммам, являются доходом, публичные служащие должны задекларировать их через реестр деклараций на portal.nazk.gov.ua. Об этом заявили в Министерстве экономики.
Средства не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.
Программа Национального кэшбека «Сделано в Украине» является государственной денежной помощью для покупателей товаров и услуг украинского производства. Денежные средства в рамках этой программы зачисляются на специальный счет, открытый покупателем в одном из украинских банков.
Размер единовременной государственной денежной помощи «Зимняя поддержка» составляет 1000 грн.
Средства в рамках Зимней поддержки зачисляются на специальный счет, открытый в одном из уполномоченных банковских учреждений Украины. Для некоторых категорий граждан, определенных в постановлении, выплата производится через АО «Укрпочта».
Как это сделать – в инфографике ниже:
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