Публичные служащие, получившие средства в рамках Нацкэшбека или Зимней єПідтримки, должны их задекларировать

Средства, полученные по этим госпрограммам, являются доходом.

Публичные служащие, получившие в 2024 году начисление Национального кэшбека и/или Зимней поддержки, должны их задекларировать.

Поскольку средства, полученные по этим госпрограммам, являются доходом, публичные служащие должны задекларировать их через реестр деклараций на portal.nazk.gov.ua. Об этом заявили в Министерстве экономики.

Средства не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Программа Национального кэшбека «Сделано в Украине» является государственной денежной помощью для покупателей товаров и услуг украинского производства. Денежные средства в рамках этой программы зачисляются на специальный счет, открытый покупателем в одном из украинских банков.

Размер единовременной государственной денежной помощи «Зимняя поддержка» составляет 1000 грн.

Средства в рамках Зимней поддержки зачисляются на специальный счет, открытый в одном из уполномоченных банковских учреждений Украины. Для некоторых категорий граждан, определенных в постановлении, выплата производится через АО «Укрпочта».

Как это сделать – в инфографике ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.