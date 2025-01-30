На границе Литвы с Беларусью обнаружили 25-метровый подземный тоннель

Вероятно, тоннель использовался для контрабанды.

Фото: LRT

Литовские пограничники нашли 25-метровый подземный тоннель на границе с Беларусью, который, вероятно, использовали для контрабанды. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис в комментарии LRT.

По его словам, тоннель обнаружили вблизи села Пасвалис. Сейчас продолжается досудебное расследование, детали которого согласовываются с прокуратурой.

После возведения физического барьера на границе контрабандистам стало сложнее провозить нелегальные товары, однако они ищут новые методы, в частности используя метеорологические шары.

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